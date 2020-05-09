Eskişehir’de bir mahalle koronavirüs karantina

Sivrihisar Kaymakamlığı, Ahiler Mahallesi'nin koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 14 gün karantinaya alındığını açıkladı. Kaymakamlık açıklamasında, "İlçemize bağlı Ahiler Mahallesi koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ilçe Hıfzısıha Kurulunun 07/05/2020 tarih ve 32 sayılı kararı gereğince 14 gün süre ile giriş çıkışlara kapatılmıştır" denildi.

Yaklaşık 170 nüfuslu mahalle, karantina kararının ardından giriş-çıkışlara kapatıldı.

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