Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir’de bir mahalle koronavirüs karantina

’de bir mahalle koronavirüs karantina

'in Sivrihisar ilçesine bağlı , görülen Covid-19 vakalarının ardından 14 gün süreyle karantinaya alınarak giriş-çıkışlara kapatıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.5.2020 15:07 ABONE OL
Eskişehir’de bir mahalle koronavirüs karantina

Sivrihisar Kaymakamlığı, Ahiler Mahallesi'nin koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 14 gün karantinaya alındığını açıkladı. Kaymakamlık açıklamasında, "İlçemize bağlı Ahiler Mahallesi koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ilçe Hıfzısıha Kurulunun 07/05/2020 tarih ve 32 sayılı kararı gereğince 14 gün süre ile giriş çıkışlara kapatılmıştır" denildi.

Yaklaşık 170 nüfuslu mahalle, karantina kararının ardından giriş-çıkışlara kapatıldı.

Türkiye'nin "mini tankı" için seri üretim başlıyor! Mehmetçik'in yanında olacak! Son dakika! Başkan Erdoğan'dan pandemi hastanelerine ziyaret! İncelemelerde bulunuyor...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eskişehir’de bir mahalle koronavirüs karantina
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA