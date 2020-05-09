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‘Evde sağlık’ta Tuzla modeli

Giriş Tarihi: 9.5.2020 ABONE OL
‘Evde sağlık’ta Tuzla modeli
Koronavirüs vakaları evde bakım hizmetlerinin önemini bir kez daha hatırlattı. Bu alanda diğer belediyelere model olan, Sağlık Bakanlığı'nın literatürüne örnek uygulama olarak giren 'Evde Sağlıkta Tuzla Modeli', özellikle pandemi döneminde vatandaşın imdadına yetişti. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, sokağa çıkma engeli bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan hastalar için özel bir ekip oluşturdu. Bu kapsamda çağrı merkezine 4 yeni eleman alındı. Evde sağlık hizmetlerine 8 yeni personel tahsis edildi. Bu konuda hizmet verecek araç sayısı ise 7'ye çıkarıldı.
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‘Evde sağlık’ta Tuzla modeli
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