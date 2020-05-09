Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Karantinadan kaçıp "İsterseniz kafama sıkın!" dedi

Karantinadan kaçıp "İsterseniz kafama sıkın!" dedi

'dan ilginç bir haber ajanslara ulaştı. Yeni tip (Covid-19) taşıdığı şüphesiyle karantinada tutulduğu evden çıkan Köksal T., polis tarafından parktaki bir bankta otururken bulundu. Sağlık görevlilerinin hastaneye götürmek istediği Köksal T., polislere "Kafama iki tane sıkın benim bitsin" dedi

Giriş Tarihi: 9.5.2020 17:28 Son Güncelleme: 9.5.2020 17:59 ABONE OL
Karantinadan kaçıp İsterseniz kafama sıkın! dedi

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Cengiz Toytunç Caddesi üzerindeki İsmet İnönü Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre 13 gündür karantinada bulunduğu evden çıkıp parka geldi. Burada bir süre oturan vatandaş, evine gitmek için polisi aradı.

"HASTANEYE GİTMEK İSTEMİYORUM"

Polisi beklediği sırada 10 ayrı banka oturup yer değiştiren Köksal T.'yi polisler ambulans ile göndermek istedi. Polisin ikna etmeye çalıştığı Köksal T. ,"Benim evime gitmem lazım. Hastaneye gitmek istemiyorum. Çocuklarımın bana ihtiyacı var" dedi.

"KAFAMA İKİ TANE SIKIN!"

Polisin hastaneye gitmesini istediği Köksal T., "Alın kimliğimi bana istediğiniz kadar ceza yazın veya kafama iki tane sıkın" dedi.

Karantinadan kaçan adam, polise 'Kafama sıkın' dedi | Video

Polis ekipleri, Köksal T.'nin etrafında güvenlik çemberi oluşturarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese gelen koruyucu kıyafetli sağlık ekibi, bir süre görüştükten sonra Köksal T.'yi ambulansa alarak hastaneye götürdü.

Köksal T.'ye 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı. Diğer yandan olay sırasında bankta uyumaya çalışan bir kişi kaldırılarak parktan uzaklaştırıldı.

Son dakika haberi: Atatürk Havalimanı'na yapılan salgın hastanesi havadan görüntülendi!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Karantinadan kaçıp "İsterseniz kafama sıkın!" dedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA