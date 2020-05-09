Kendisini vuran eski eşi serbest kalınca yıkıldı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 21 Mart'ta, Çiğdem Bal (41), 5 yıl önce ayrıldığı eski eşi D.K. (43) tarafından tabancayla sağ kasığından vuruldu. Bal, tedavisinin ardından taburcu olurken his kaybı nedeniyle koltuk değnekleriyle güçlükle yürüyebiliyor. D.K. ise geçtiğimiz günlerde 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada denetimli serbestlikle bırakıldı. Tahliye haberiyle yıkıldığını belirten Bal, "Bu acımla beraber gerçekten psikolojim çok bozuldu. Ben en azından ifadem alındıktan sonra tutuklu kalır diye düşündüm. İlk duruşmada serbest bırakıldı. Elini kolunu sallayarak geziyor. Cinayete teşebbüsle yargılanacağını düşünürken serbest bırakılması beni çok yıktı. Korkuyorum. Psikolojim bozuldu. Ben zaten dışarıya çıkmıyordum, şu an hiç çıkamıyorum. Hastaneye gitmem gerek, bunun için bile tedirgin oluyorum. Çünkü bu insan bana, 'Bu burada bitmeyecek' dedi. Yarım kalan işini tamamlamayacağının garantisini kim verebilir? Ben öldükten sonra mı adalet yerini bulacak" dedi.