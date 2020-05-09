Kızılay’dan Ermeni Kilisesi’ne gıda yardımı

Koronavirüs salgını nedeniyle yardım çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay'ı, Türkiye'deki farklı dinlerin mensuplarına da desteğini sürdürüyor. Türk Kızılay'ı yardım kapsamında, Feriköy ilçesinde yaşayan Ermeni ailelerden ihtiyaç sahibi 2 bin kişinin ihtiyacını giderecek gıda paketlerini Surp Vartanants Ermeni Kilisesi'ne teslim etti. Teslim töreninde konuşan Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahibi sayısının arttığını belirterek, Kızılay'ın yurt içinde yardımların devam ettiğini söyledi.