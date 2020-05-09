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’dan ’ne gıda yardımı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.5.2020 ABONE OL
Kızılay’dan Ermeni Kilisesi’ne gıda yardımı
Koronavirüs salgını nedeniyle yardım çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay'ı, Türkiye'deki farklı dinlerin mensuplarına da desteğini sürdürüyor. Türk Kızılay'ı yardım kapsamında, Feriköy ilçesinde yaşayan Ermeni ailelerden ihtiyaç sahibi 2 bin kişinin ihtiyacını giderecek gıda paketlerini Surp Vartanants Ermeni Kilisesi'ne teslim etti. Teslim töreninde konuşan Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahibi sayısının arttığını belirterek, Kızılay'ın yurt içinde yardımların devam ettiğini söyledi.
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Kızılay’dan Ermeni Kilisesi’ne gıda yardımı
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