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’dan ilk yurtiçi yük treni geçti

Giriş Tarihi: 9.5.2020 ABONE OL
Marmaray’dan ilk yurtiçi yük treni geçti
Gaziantep ve Adana'dan yüklenerek yola çıkan yük treni, ilk olarak Marmaray üzerinden Asya kıtasından Avrupa kıtasına geçiş yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray'dan geçiş yapacak olan ilk yurtiçi yük trenini Söğütlüçeşme istasyonunda karşıladı. Karaismailoğlu ve beraberindekiler burada trene binerek yola çıktı. Tren, saat 22.40 sıralarında Marmaray'dan geçti. Asya ve Avrupa'yı Boğaz'ın altından kesintisiz demiryolu ile bağlayan Marmaray'dan geçen yük treni drone ile havadan görüntülendi.
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Marmaray’dan ilk yurtiçi yük treni geçti
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