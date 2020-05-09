Marmaris’te Caretta caretta vahşeti

Marmaris Söğüt Köyü Ortaca Mahallesi'nde sahile öldürülmüş bir caretta caretta cesedi vurdu.

Cansız halde kıyıya vuran Caretta carettayi bulan Ahmet Yılmaz:"Bugün Marmaris'in Söğüt Mahallesi'nde fotoğraf çekmeye gittim. Sahil kenarında tarihi bölgede fotoğraf çekerken denizin kıyısına vurmuş caretta caretta gördüm. Yaklaşıp incelediğimde ayak kısımlarında yaralanmaların olduğunu gördüm. Tam o sırada da yanımdan geçen bir köylünün iddiası carettaların balık avlayıp yediği için bazı balıkçıların zıpkın veya başka bir şeyle öldürdüklerini iddia etti. Ne zaman öldüğü bilmiyorum. Bu bölgede caretta carettalar çok görüyor"dedi.









