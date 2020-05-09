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Marmaris’te vahşeti

’nde sahile öldürülmüş bir cesedi vurdu. Bölgede fotoğraf çeken , tesadüfen karşılaştığı olayı görüntüledi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ Yaşam
Giriş Tarihi: 9.5.2020 21:15 Son Güncelleme: 9.5.2020 21:54 ABONE OL
Marmaris’te Caretta caretta vahşeti

Marmaris Söğüt Köyü Ortaca Mahallesi'nde sahile öldürülmüş bir caretta caretta cesedi vurdu.
Cansız halde kıyıya vuran Caretta carettayi bulan Ahmet Yılmaz:"Bugün Marmaris'in Söğüt Mahallesi'nde fotoğraf çekmeye gittim. Sahil kenarında tarihi bölgede fotoğraf çekerken denizin kıyısına vurmuş caretta caretta gördüm. Yaklaşıp incelediğimde ayak kısımlarında yaralanmaların olduğunu gördüm. Tam o sırada da yanımdan geçen bir köylünün iddiası carettaların balık avlayıp yediği için bazı balıkçıların zıpkın veya başka bir şeyle öldürdüklerini iddia etti. Ne zaman öldüğü bilmiyorum. Bu bölgede caretta carettalar çok görüyor"dedi.





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Marmaris’te Caretta caretta vahşeti
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