Moral gecesinde çubuklu halay

Türkiye'ye getirilerek Diyarbakır'da koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan vatandaşlar için Ramazan moral etkinliği düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü çalışmayla Türk vatandaşlarının yurt dışından tahliyesi sürüyor. Irak'tan yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen ve Halid Bin Velid Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen Türk vatandaşlarına moral etkinliği düzenlendi. Ramazan ayı dolayısıyla karantinada bulunan vatandaşlar için yurdun bahçesinde düzenlenen etkinlik Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.İlahilerin ve türkülerin seslendirildiği programda, karantinada bulunan vatandaşlara çiğ köfte ikramında bulunuldu. Karantinada bulunan vatandaşlar da davul zurna eşliğinde söylenen Türkçe ve Kürtçe şarkılara eşlik etti. Etkinliğe katılanlar ellerinde tuttukları çubuklarla sosyal mesafe kuralına uyarak, halay çekti. 306 kişinin bu yurtlarda tüm temel ihtiyaçları karşılanıyor, sağlık kontrolleri yapılıyor. Karantina sürecini tamamlayan 57 kişi ailelerine kavuşurken, 306 kişinin 14 günlük karantina süreci devam ediyor.