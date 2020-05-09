Oğlunu böyle ölüme götürdü

Denizli'nin Çivril ilçesinde Ünal Yılmaz (52), boşanma aşamasında eşini bıçakla yaralaması nedeniyle cezaevine girdi. Yaklaşık 5 ay önce tahliye olan Yılmaz, devam eden davalarda kendisi aleyhine tanıklık yaptığı gerekçesiyle oğlu Şahin Yılmaz (21) ile tartışma yaşadı. Oğlunun dün çalışmaya başladığı inşaat firmasına gelen Ünal Yılmaz, oğlunu yaklaşık 100 metre uzaklığa götürüp silahla başından vurarak kaçtı. Şahin Yılmaz ölürken polis ekipleri Ünal Yılmaz'ı bulmak için çalışma başlattı. Öte yandan iş yerinin güvenlik kamerası, bisikletle şantiyeye gelen babanın oğlunu bahçeye doğru çağırdığı, ikilinin yürüyerek şantiye alanından uzaklaştığı anları kaydetti.