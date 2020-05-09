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Sahte belgeyle 'a gelenler karantinaya alındı, 37 bin lira ceza kesildi

'da,  düzenleyerek kente gelen 12 kişi koronavirüs tedbirleri kapsamında yerleştirildikleri yurtta karantinaya alındı. Zonguldak Çaycuma Nebioğlu Beldesinde oturan A.C.'nin dün gece yarısı seyahat izin belgesi olmadan yaya olarak Bartın Tasmacı Köyü tarafına geçtiği tespit edildi. A.C.'ye, seyahat izin belgesiz ve kurallara aykırı olarak Bartın'a giriş yapması nedeniyle 3 bin 150 TL para cezası kesilerek, geldiği yerden Zonguldak tarafına çıkarıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.5.2020 17:46 Son Güncelleme: 9.5.2020 18:00 ABONE OL
Sahte belgeyle Bartın'a gelenler karantinaya alındı, 37 bin lira ceza kesildi

Bartın Valiliği yaptığı açıklama ile Ramazan Bayramı ve yaz tatili için kente gelinmemesini isterken, seyahat izin belgesi olmadan gelenlerin de 14 gün yurtlarda karantinaya alınacağı uyarısında bulundu.

TAKİPTEYDİLER, GİRİŞTE YAKALANDILAR

Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde sahte seyahat belgesi düzenleyenlerin kente Zonguldak Çaycuma-Kozcağız sınırından minibüs ile giriş yapacağını belirledi.

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İLK SUÇ: BELGEDE SAHTECİLİKTEN SORUŞTURMA

Ekipler, sabah saatlerinde kontrol noktasında Bartın'a giriş yapmak giriş yapmak isteyenlerin bulunduğu minibüsü durdurdu. Ekipler, sahte belgelerle kente gelen 12 kişi hakkında belgede sahtecilikten adli soruşturma başlatılarak, ayrıca Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesine ihlalden her birine 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 37 bin 800 TL para cezası kesildi.

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YURDA YERLEŞTİRİLDİLER

İstanbul'dan memleketleri Bartın'a gelen 12 kişi daha sonra Çeşm-i Cihan Yurdu'na yerleştirilerek, 14 gün süreyle karantinaya alındı.

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KÖYDEN GEÇTİ, CEZA YAZILIP GERİ GÖNDERİLDİ

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ayrıca, dün gece yarısı Zonguldak Çaycuma Nebioğlu Beldesinde oturan A.C.'nin (40), seyahat izin belgesi olmadan yaya olarak Nebioğlu Beldesi Madenler Köyü arazisinden Bartın Tasmacı Köyü tarafına yürüyerek geçtiğini tespit etti. A.C.'ye, seyahat izin belgesiz ve kurallara aykırı olarak Bartın'a giriş yapması nedeniyle 3 bin 150 TL para cezası kesilerek, geldiği yerden Zonguldak tarafına çıkarıldı.

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Sahte belgeyle Bartın'a gelenler karantinaya alındı, 37 bin lira ceza kesildi
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