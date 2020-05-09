Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İzmir'de sessizlik

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile gece yarısından sonra 24 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın bulunduğu iller arasında yer alan İzmir'de gece yarısından sonra cadde ve sokaklar boşaldı.

Normal günlerde insan yoğunluğunun çok olduğu Gündoğdu, Cumhuriyet Meydanı, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Altınyol Caddesi gibi kentin ana arterindeki yoğunluk oldukça düştü. Havadan görüntülenen cadde ve sokaklarda, görevlilerin dışında kimse görülmedi. İzmirlilerin bu hafta da yasaklara uyduğu görüldü.

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