Son dakika haberi - Türkiye corona virüsü vaka, ölü, iyileşen sayısı kaç oldu? 9 Mayıs Türkiye günlük corona virüs tablosu ile bugün vaka ve ölü sayısı son durum ne?

Türkiye corona virüsü vaka, ölü, iyileşen sayısı her gün vatandaşlara son dakika açıklaması ile duyuruluyor. Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Test sayısı, yakında 1,5 milyona ulaşacak. Vaka sayısında dün göze çarpan kısmi artış, geriledi. Vefatta, yoğun bakım sayısında düne göre yine düşüş var. Virüsü, kararlı bir şekilde geriletmeli, tedbirlerle yenmeliyiz. Kanıtladık: Sonuç almak zor değil." İfadeleri yer alırken öte yandan açıklanan tablo ile ülkemizdeki son durum da paylaşılmış oldu. Buna göre; her gün Türkiye corona virüsü vaka, ölü, iyileşen sayısı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 9 Mayıs Türkiye corona virüsü ölüm, vaka ve iyileşen hasta sayısı son durum ne oldu, tablo açıklandı mı? İşte Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı tablosu son durum!

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA, ÖLÜ, İYİLEŞEN SAYISI AÇIKLANDI! SON DURUM NE?

Corona virüsü pandemisi ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca akşam üzerine doğru günlük tabloya dair verileri açıklıyor. Son verilere göre; iyimser bir tablo ile karşı karşıya kaldığımız görülürken öte yandan Bakan Koca; "Özgür ama tedbirli bir hayat tarzına geçiyoruz" şeklinde açıklamalarda bulundu.

9 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ TABLOSU!

Henüz bugünkü verilerin açıklanmamasına karşın Cuma günü tablosuna göre; vefat eden sayısı 48 iken, iyileşen sayısı 3 bin 412 oldu. Öte yandan; yine son verilere göre; test sayısı 33 bin 687 iken son vaka sayısı ise bin 848 olarak belirtildi.

İşte yapılan açıklamaya dair tüm detaylar…