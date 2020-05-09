SON DAKİKA - 9 Mayıs Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, hangi illerde? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri genelgesi ile...

'Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı' günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Corona virüsü yayılımını önlemek amacıyla pandeminin ilk dönemlerinde başlatılan sokağa çıkma yasağı uygulaması Ramazan Bayramı'na kadar devam ettirilecek. Ancak, yeni yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi içerisnde yer alan sokağa çıkma yasağı düzenlemesine göre, bu haftaki kısıtlamada farklılıklara olacak. Haberimizin içerisinden, İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi detayları, marketler, eczaneler, fırınlar hakkında bilgiler ve bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı sorularının yanıtlarına ulaşabilir, son dakika detaylarını bulabilirsiniz…

SON DAKİKA- BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI? YASAK BUGÜN SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Valiliklere gönderilen Genelgede, yeni tip koronavaris tedbirleri kapsamında 08.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 10.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak olmak üzere 24 ilde vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlandığı belirtildi.

Genelgede açık olacak iş yerleri, işletmeler ve kurumlar ile istisna kapsamında olan kişiler hakkında da bilgi verildi. Buna göre;