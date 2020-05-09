Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sosyete pazarları yeniden açılıyor

Sosyete pazarları yeniden açılıyor

Giriş Tarihi: 9.5.2020 ABONE OL
Sosyete pazarları yeniden açılıyor
İstanbul'da geçici olarak durdurulan pazar faaliyetleri yeniden başlıyor. İstanbul Valiliği, geçici olarak kısıtlama getirilen zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazar faaliyetlerinin, kurallar çerçevesinde 11 Mayıs'tan itibaren yeniden başlayacağını bildirdi. Pazar yerlerinde uygulanacak hususlar, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca karara bağlandı. Buna göre, her tezgah arasında en az 3 metre mesafe olacak. Giriş çıkışlar zabıta tarafından kontrol edilerek maskesiz girişe izin verilmeyecek. Vatandaşın pazara girişi ve çıkışında ellerini alkol bazlı dezenfektan ile temizlemesi zabıta tarafından sağlanacak. Pazarcı esnafı ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sosyete pazarları yeniden açılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA