Sosyete pazarları yeniden açılıyor

İstanbul'da geçici olarak durdurulan pazar faaliyetleri yeniden başlıyor. İstanbul Valiliği, geçici olarak kısıtlama getirilen zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazar faaliyetlerinin, kurallar çerçevesinde 11 Mayıs'tan itibaren yeniden başlayacağını bildirdi. Pazar yerlerinde uygulanacak hususlar, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca karara bağlandı. Buna göre, her tezgah arasında en az 3 metre mesafe olacak. Giriş çıkışlar zabıta tarafından kontrol edilerek maskesiz girişe izin verilmeyecek. Vatandaşın pazara girişi ve çıkışında ellerini alkol bazlı dezenfektan ile temizlemesi zabıta tarafından sağlanacak. Pazarcı esnafı ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanacak.