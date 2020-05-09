Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Spor salonları ne zaman açılacak? Normalleşme planı ile beraber spor salonları ne zaman, hangi tarihte açılır?

? Normalleşme planı ile beraber spor salonları ne zaman, hangi tarihte açılır?

Corona virüsü salgını süresince alınan kararlardan bir tanesi de spor salonlarının kapanması olmuştu. Bilindiği üzere toplu alanlar salgının yayılmasına olanak sağladığından vatandaşların bu tarz alanlarda bulunması büyük risk faktörü oluşturuyor. Ancak ülkemizdeki vaka sayısının düşüşe geçmesinin ardından geçtiğimiz hafta başında normalleşme planı açıklanmış ve alınan bazı kararlar esnetilmeye gitmişti. Bu noktada; binlerce vatandaş "?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Haziran ayının başlarında kapanması kararı verilen birçok kurumun açılacağı ve belirli koşullar çerçevesinde yeniden hizmet vereceği biliniyor. Peki, Spor salonları ne zaman açılacak? İşte konuya dair detaylar…

Giriş Tarihi: 9.5.2020 11:19 ABONE OL
Spor salonları ne zaman açılacak? Normalleşme planı ile beraber spor salonları ne zaman, hangi tarihte açılır?

Normalleşme planının açıklanması ile beraber merak edilen konulardan bir tanesi de "?" sorusu oldu. Bilindiği üzere salgının yayılım hızını azaltmak amacıyla vatandaşların bulunduğu toplu iş yerleri ve kurumlar bir süreliğine hizmet dışı bırakılmıştı. Ancak ülkemizdeki vaka sayısının düşmesiyle beraber yeni bir plan olan normalleşme sürecine geçileceği geçtiğimiz hafta kabine toplanısı ile birlikte açıklandı. Buna göre; binlerce kişi Spor salonları ne zaman açılacak sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, Spor salonları ne zaman açılacak? İşte konuya ilişkin detaylar ve bazı öngörüler…

SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Birçok kurumda olduğu gibi salgın nedeniyle kapatılan spor salonları; müşterilerinin yeniden gelebileceği o tarihi beklerken öte yandan sporseverler de konuya ilişkin detayları merak ediyor.

Buna göre; spor salonları ne zaman açılacak? İşte konuya ilişkin ayrıntılar…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Spor salonları ne zaman açılacak? Normalleşme planı ile beraber spor salonları ne zaman, hangi tarihte açılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA