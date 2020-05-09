Spor salonları ne zaman açılacak? Normalleşme planı ile beraber spor salonları ne zaman, hangi tarihte açılır?

Normalleşme planının açıklanması ile beraber merak edilen konulardan bir tanesi de "Spor salonları ne zaman açılacak?" sorusu oldu. Bilindiği üzere salgının yayılım hızını azaltmak amacıyla vatandaşların bulunduğu toplu iş yerleri ve kurumlar bir süreliğine hizmet dışı bırakılmıştı. Ancak ülkemizdeki vaka sayısının düşmesiyle beraber yeni bir plan olan normalleşme sürecine geçileceği geçtiğimiz hafta kabine toplanısı ile birlikte açıklandı. Buna göre; binlerce kişi Spor salonları ne zaman açılacak sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, Spor salonları ne zaman açılacak? İşte konuya ilişkin detaylar ve bazı öngörüler…

SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Birçok kurumda olduğu gibi salgın nedeniyle kapatılan spor salonları; müşterilerinin yeniden gelebileceği o tarihi beklerken öte yandan sporseverler de konuya ilişkin detayları merak ediyor.

Buna göre; spor salonları ne zaman açılacak? İşte konuya ilişkin ayrıntılar…