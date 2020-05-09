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Yurt içi ve uçuşları ne zaman başlayacak? Seyahat karnesi nedir?

Corona virüsü salgını nedeniyle yurt içi ve uçuşları da durdurulmuştu. Normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte yurt içi ve yurt dışı uçuşları ne zaman başlayacak, seyahat karnesi nedir soruları da araştırılmaya başladı. Türk Hava Yolları, bu dönemde yurt içi ve yurt dışı uçuşları ne zaman başlatacağı ile ilgili kademe kademe bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Ülkelere göre ise, yurtdışı uçuşları başlama aşamaları anlatıldı. Seyahat karnesi ile ilgili bilgiler ise, bu süreç ile birlikte ortaya çıktı ve konuşulmaya başlandı. Peki, corona virüsü önlemleri sonrası yurt içi ve yurt dışı uçuşları ne zaman başlayacak ve seyahat karnesi nedir?

Giriş Tarihi: 9.5.2020 11:20 Son Güncelleme: 9.5.2020 11:21 ABONE OL
Yurt içi ve yurt dışı uçuşları ne zaman başlayacak? Seyahat karnesi nedir?

Türk Hava Yolları yurt içi ve uçuşlar için takvim belli oldu. Corona virüsünün neden olduğu KOVİD-19 salgınını önlemek için getirilen seyahat kısıtlamaları kademeli olarak sona erecek. Normalleşme sürecinde Yurt içi ve yurt dışı uçuşları ne zaman başlayacak Seyahat karnesi nedir soruları vatandaşlar için merak konusu oldu. Peki, tarafından paylaşılan normalleşme planına göre yurt içi ve yurt dışı uçuşları ne zaman başlayacak. Haberimizde, yurt içi ve yurt dışı uçuşları ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

19 ÜLKEYE HAFTADA TOPLAM 75

Koronavirüs salgını sonrası normalleşmeye doğru gidilirken THY, 'da Frankfurt, , Düsseldorf ve Münih, 'da Viyana, Hollanda'da Amsterdam, Belçika'da Brüksel'e 19 Haziran'da uçuşlara başlıyor. THY, hazırladığı uçuş planı taslağında, 19 ülkeye haftada toplam 75 dış hat uçuşu gerçekleştireceğini duyurdu.

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Yurt içi ve yurt dışı uçuşları ne zaman başlayacak? Seyahat karnesi nedir?
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