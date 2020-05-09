Türk Hava Yolları yurt içi ve yurt dışı uçuşlar için takvim belli oldu. Corona virüsünün neden olduğu KOVİD-19 salgınını önlemek için getirilen seyahat kısıtlamaları kademeli olarak sona erecek. Normalleşme sürecinde Yurt içi ve yurt dışı uçuşları ne zaman başlayacak Seyahat karnesi nedir soruları vatandaşlar için merak konusu oldu. Peki, THY tarafından paylaşılan normalleşme planına göre yurt içi ve yurt dışı uçuşları ne zaman başlayacak. Haberimizde, yurt içi ve yurt dışı uçuşları ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

19 ÜLKEYE HAFTADA TOPLAM 75

Koronavirüs salgını sonrası normalleşmeye doğru gidilirken THY, Almanya'da Frankfurt, Berlin, Düsseldorf ve Münih, Avusturya'da Viyana, Hollanda'da Amsterdam, Belçika'da Brüksel'e 19 Haziran'da uçuşlara başlıyor. THY, hazırladığı uçuş planı taslağında, 19 ülkeye haftada toplam 75 dış hat uçuşu gerçekleştireceğini duyurdu.