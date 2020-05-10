Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni ne zaman, kaçta başlayacak? 65 yaş üstü dışarı çıkma izni saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni ne zaman, kaçta başlayacak? , kaçta bitiyor?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni ne zaman, kaçta başlayacak? Türkiye’de corona virüs salgını ile mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Virüsle mücadelede birinci dönemin sona ermesi ile birlikte, kademeli olarak normalleşme adımları atılıyor. Bunlardan bir tanesi de en büyük risk grubu içerisinde olan 65 yaş üstü vatandaşların belli saatlerde dışarı çıkabilme izinleri oluyor. Konuyla ilgili genelge yayınlanırken, genelgede belirli gün ve saatler içinde 65 yaş üstü vatandaşlar dışarı çıkabilecek. Peki, ne zaman başlayacak? , kaçta bitiyor? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntıları sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 10.5.2020 10:22 Son Güncelleme: 10.5.2020 10:23 ABONE OL
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni ne zaman, kaçta başlayacak? 65 yaş üstü dışarı çıkma izni saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Türkiye'de corona virüs salgınına karşı alınan tedbirler arasında yaşı 65'in üzerinde olan vatandaşların sokağa çıkma yasaklanmıştı. Uzun bir süredir yasağın uygulandığı 65 yaş üstü vatandaşlar, normalleşme sürecinden faydalanarak, haftalar sonra ilk defa dışarı çıkabilme hakkına sahip olacaklar. Normalleşme süreci aşamalarından biri olacak durum öncesi doktorlar sokağa çıkacaklara uyarılarda bulundu. Konuyla ilgili genelge yayınlanırken, genelgede yer alan bilgiler doğrultusunda 65 yaş üstü vatandaşlar bugün belirli saatler aralığında dışarı çıkabilecekler. Peki, ne zaman başlayacak? , kaçta bitiyor? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntıları sizler için hazırladık…

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Salgının başladığı günden bu yana en büyük risk grubu içerisinde olmaları nedeniyle kısıtlamada olan 65 yaş üstü kişiler bugün belirli saat aralıklarında dışarı çıkabilecek. Peki, başlayacak?

İşte detaylar;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni ne zaman, kaçta başlayacak? 65 yaş üstü dışarı çıkma izni saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA