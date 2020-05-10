65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni ne zaman, kaçta başlayacak? 65 yaş üstü dışarı çıkma izni saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Türkiye'de corona virüs salgınına karşı alınan tedbirler arasında yaşı 65'in üzerinde olan vatandaşların sokağa çıkma yasaklanmıştı. Uzun bir süredir yasağın uygulandığı 65 yaş üstü vatandaşlar, normalleşme sürecinden faydalanarak, haftalar sonra ilk defa dışarı çıkabilme hakkına sahip olacaklar. Normalleşme süreci aşamalarından biri olacak durum öncesi doktorlar sokağa çıkacaklara uyarılarda bulundu. Konuyla ilgili genelge yayınlanırken, genelgede yer alan bilgiler doğrultusunda 65 yaş üstü vatandaşlar bugün belirli saatler aralığında dışarı çıkabilecekler. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman başlayacak? 65 yaş üstü dışarı çıkma izni saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntıları sizler için hazırladık…

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Salgının başladığı günden bu yana en büyük risk grubu içerisinde olmaları nedeniyle kısıtlamada olan 65 yaş üstü kişiler bugün belirli saat aralıklarında dışarı çıkabilecek. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman başlayacak?

İşte detaylar;