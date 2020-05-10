Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Akıntıda sürüklenen köpek yavrusunu kurtarmak için dereye atladı

Akıntıda sürüklenen köpek yavrusunu kurtarmak için dereye atladı

'ın Çayırlı ilçesinde çiftçilik yapan , yağışlar nedeniyle debisi yükselen derenin akıntısına kapılarak sürüklenen köpek yavrusunu, suya atlayıp boğulmak üzereyken kurtardı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.5.2020 15:54 ABONE OL
Akıntıda sürüklenen köpek yavrusunu kurtarmak için dereye atladı

Kentte yaşanan sağanak ve karla karışık yağmur nedeniyle debisi yükselen ilçedeki Mans deresinde suya kapılan köpek yavrusu, çiftçilikle uğraşan Cemal Beğen tarafından fark edildi.

Hızla akan dere sularında sürüklenen ve boğulmak üzere olan köpek yavrusu, dere kenarındaki çitleri ve istinat duvarını aşarak dereye atlayan Beğen tarafından son anda yakalandı.

Beğen, dere kenarındaki istinat duvarından tırmanıp köpek yavrusunu kıyıya çıkarmayı başardı.

Dere kenarındaki diğer vatandaşların desteği ile ıslanan tüyleri kurulanıp karnı doyurulan köpek serbest bırakıldı.

Beğen'in kendisi de akıntıya sürüklenme ihtimali bulunduğu halde dereye atlayarak köpek yavrusunu kurtarması çevredeki vatandaşların takdirini topladı.

Cemal Beğen gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeğin akıntıya kapıldığını gördükten sonra insanlık görevini yerine getirdiğini belirterek, "İlçemizde yağmur ve kar yağışı nedeniyle derenin suları coşmuştu. Derenin üst kısmından bir köpeğin suya düştüğünü ve akıntıya kapılarak geldiğini fark ettim. Bunun üzerine suya atlayarak köpeği kurtardım. Köpeği saç kurutma makinesi ile kuruttuk ardından doğal ortamına bıraktık." dedi

Beğen'in akıntıya kapılan köpek yavrusunu kurtarma anı ise bir arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Akıntıda sürüklenen köpek yavrusunu kurtarmak için dereye atladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA