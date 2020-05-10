Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Av için kargaları öldürülüp ağaca astı

Av için kargaları öldürülüp ağaca astı

'da, bir kişinin hayvan avlamak için kargaları av tüfeğiyle öldürüp, ağaca asması hayvanseverler tarafından tepkiyle karşılandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.5.2020 17:26 Son Güncelleme: 10.5.2020 17:51 ABONE OL
Av için kargaları öldürülüp ağaca astı

Patileri ve Doğayı Sevenler Koruyanlar ve Yaşatanlar Derneği (PATİSEV) Başkanı Mefaret Özmez, sokak hayvanlarını beslemek için merkez Nilüfer ilçesinde bulunan incir bahçelerinin olduğu bölgeye gitti. Özmez, besleme yaptığı sırada, incir ağacına asılı karga ölülerini görünce şaşırdı.

"BU VAHŞET ARAŞTIRILMALI"

Çevredeki vatandaşlara durumu soran Özmez, incir bahçesi sahibinin hayvanları avlamak için karga ölülerini kullandığını öğrendi. Özmez, kargaları av tüfeğiyle vurarak, ağaca asan kişiye tepki göstererek, "Bu vahşet bir an önce araştırılmalı ve gerekli cezalar verilmeli" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
Av için kargaları öldürülüp ağaca astı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA