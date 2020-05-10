Baba kurbanı Kasım’ın son görüntüleri çıktı

Bursa'da, bir dönem Süper Lig'de top koşturan Cevher Toktaş'ın (33), korona şüphesiyle yatırıldığı hastanede boğarak öldürdüğünü itiraf etmesi sonucu cinayete kurban gittiği belirlenen 5 yaşındaki oğlu Kasım'ın, hastane bahçesindeki görüntüleri ortaya çıktı. Cevher Toktaş tarafından çekilen görüntüde, Kasım'ın maske takıp, tulum giydiği görülüyor. Kasım'ın sağlıklı bir şekilde yürümesi ve konuşması dikkat çekiyor. Toktaş'ın, oğlunu fotoğrafları ile görüntülerini çektikten kısa süre sonra boğarak öldürdüğü tahmin ediliyor.