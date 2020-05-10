Bakan Selçuk bu kez Bartın’a konuk oldu

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında Bartın'da görev yapan öğretmenlerle buluştu. Salgın dolayısıyla okullardaki eğitime ara verilmesiyle eş zamanlı başlatılan uzaktan eğitim sürecinde verdikleri destekten dolayı meslektaşlarına teşekkür eden Selçuk, insanların işlerini ne kadar inançla yaptıklarının zor zamanlarda belli olacağına dikkati çekti. Selçuk, "Bütün bu süreçte gerek uzaktan eğitim gerek mesleki eğitim gerek Bilim ve Sanat Merkezlerindeki üretim anlamında önemli adımlar attık. Dünya ülkelerini de izliyoruz. Emin olun bizim bulunduğumuz nokta oldukça iyi. Bundan da mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı. AA