Bu hepimizin zaferi

Ardahan Devlet Hastanesi'nde 25 günlük tedaviyle koronavirüsü yenen 7 çocuk babası Sebahattin Bay (72) alkışlarla taburcu edildi. Balıkesir Gönen'de 22 günlük tedavi sonrası alkışlarla taburcu edilen Önder Çavuş (34) "Kendimi kafesten çıkan kuş gibi hissediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Edirne'de, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde dahiliye uzmanı Dr. Şevket Hüseyin Akpınar (64) meslektaşlarının çabalarıyla koronavirüsü yendikten sonra evinde yan flüt çaldığı videoyla sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Bilecik Devlet Hastanesi'nde 69 yaşındaki hasta, 14 günü solunum cihazına bağlı olmak üzere 46 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi yoğun bakımında 35 günü solunum cihazına bağlı olmak üzere 44 gün koronavirüs tedavisi gören iş adamı Kemal Korkmaz (63) hastalığı yenerek taburcu edildi.