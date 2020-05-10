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Haberler Yaşam Haberleri Bugün marketler açık mı? 10 Mayıs sokağa çıkma yasağında BİM, ŞOK, A101, Migros çalışıyor mu? 2020 Market çalışma saatleri

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Yeni tip corona virüsüyle mücadele kapsamında değiştirilmişti. 10 Mayıs 2020 Pazar günü sabah saatleri itibarıyla ' mı, kapalı mı?' sorusu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasında kısıtlamadan muaf olan kişi ve kurumlar da kamuoyuyla paylaşılırken kısıtlama süresince marketlerin kapalı olacağı ve kısıtlamaya dahil olduğu bildirilmişti. Gıda, temizlik gibi temel ihtiyaçları karşılamak için vatandaşlar marketlerin çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Peki bugün , kapalı mı? 10 Mayıs sokağa çıkma yasağında , , , çalışıyor mu? çalışma ve mesai saatleri

Giriş Tarihi: 10.5.2020 07:27 ABONE OL
Bugün marketler açık mı? 10 Mayıs sokağa çıkma yasağında BİM, ŞOK, A101, Migros çalışıyor mu? 2020 Market çalışma saatleri

Ülkemizde corona virüsü salgınına önlem amaçlı konusunda bir değişikliğe gidildi. Corona virüsü ile mücadele sürecinde İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelge ile hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edince vatandaşlar '' mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 10 Mayıs Pazar sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar marketlerde gıda, temizlik gibi temel ihtiyaç ürünlerini almak için açık ve kapalı kurumları sorguluyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 9-10 Mayıs tarihlerinde çiçek satan iş yerleri, evlere servis şeklinde hizmet verebilecek. Haftanın son gününde en çok merak edilen bugün kapalı mı? Sorusunun cevabına ilişkin tüm detayları haberimizde derledik. Peki kapalı mı? 10 Mayıs sokağa çıkma yasağında , , , çalışıyor mu? çalışma ve mesai saatleri

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI?

Ülkemizde corona virüsüne karşı alınan önlemler çerçevesinde market çalışma saatleri de yeniden düzenlendi. İçişleri Bakanlığı tarafından 9-10 Mayıs sokağa çıkma kısıtlamalarına ilişkin genelge yayınlandı. Buna göre açık ve kapalı kurum kuruluşlar belli oldu. Peki bugün marketler açık mı, kapalı mı? İşte tüm detaylar…

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Bugün marketler açık mı? 10 Mayıs sokağa çıkma yasağında BİM, ŞOK, A101, Migros çalışıyor mu? 2020 Market çalışma saatleri
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