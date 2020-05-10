Bugün marketler açık mı? 10 Mayıs sokağa çıkma yasağında BİM, ŞOK, A101, Migros çalışıyor mu? 2020 Market çalışma saatleri

Ülkemizde corona virüsü salgınına önlem amaçlı market çalışma saatleri konusunda bir değişikliğe gidildi. Corona virüsü ile mücadele sürecinde İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelge ile hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edince vatandaşlar '' bugün marketler açık mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 10 Mayıs Pazar sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar marketlerde gıda, temizlik gibi temel ihtiyaç ürünlerini almak için açık ve kapalı kurumları sorguluyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 9-10 Mayıs tarihlerinde çiçek satan iş yerleri, evlere servis şeklinde hizmet verebilecek. Haftanın son gününde en çok merak edilen bugün marketler açık mı kapalı mı? Sorusunun cevabına ilişkin tüm detayları haberimizde derledik. Peki bugün marketler açık mı kapalı mı? 10 Mayıs sokağa çıkma yasağında BİM, ŞOK, A101, Migros çalışıyor mu? 2020 Market çalışma ve mesai saatleri

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI?

Ülkemizde corona virüsüne karşı alınan önlemler çerçevesinde market çalışma saatleri de yeniden düzenlendi. İçişleri Bakanlığı tarafından 9-10 Mayıs sokağa çıkma kısıtlamalarına ilişkin genelge yayınlandı. Buna göre açık ve kapalı kurum kuruluşlar belli oldu. Peki bugün marketler açık mı, kapalı mı? İşte tüm detaylar…