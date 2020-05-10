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Kasım celbi ne zaman terhis olacak? Ertelenen 2020 Mayıs celbi askerlik tarihi belli oldu mu?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 1 Kasım ila 1 Aralık 2019 tarihleri arasında silah altına askerlerin hizmet süresi bir aylığına uzatılmıştı. Bu noktada, askerler ve aileleri tarafından 'Kasım celbi ne zaman terhis olacak?' sorusunun yanıtı geçtiğimiz haftalardan bu yana en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından konuya yönelik açıklamalar yapılırken 2020 celp ve terhis tarihleri ile bedellik işlemlerinin ne zaman başlayacağı duyuruldu. Öte yandan, Milli Savunma Bakanı Akar da kasım celbi asker terhisleri, celp işlemleri ve bedelli askerlik konusundaki takvimi kamuoyu ile paylaştı. Peki, askerler ne zaman terhis olacak? Bedelli askerlik ne zaman başlayacak? İşte, bu soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 10.5.2020 15:50 Son Güncelleme: 10.5.2020 15:50 ABONE OL
Kasım celbi ne zaman terhis olacak? Ertelenen 2020 Mayıs celbi askerlik askerlik tarihi belli oldu mu?

Kasım celbi ne zaman terhis olacak, bedellik işlemleri ne zaman başlayacak sorularının yanıtı, son günlerin en çok araştırılanları arasında öne çıkıyor. Bilindiği gibi, koronavirüs ile yürütülen mücadele kapsamında 1 Kasım ila 1 Aralık 2019 tarihleri arasında silah altına alınan er ve erbaşların askerlik hizmet süresi 1 ay uzatılmıştı. Nisan ayında terhis olması beklenen; ancak bu durumdan dolayı terhis işlemleri geciken askerler ve aileleri de konuya yönelik araştırmalarını hızlandırdı. Bu noktada, 'Kasım celbi ne zaman terhis olacak?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

BEDELLİK ASKERLİK NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta Kabine Toplantısı'nın ardından celp, terhis ve bedelli askerlik takvimini açıkladı. Erdoğan'ın ardından bir açıklamada Milli Savunma Bakanı Akar tarafından yapıldı. Bakan Akar, 20 Haziran'dan itibaren bedelli askerlik için seçilen gençlerimizin Silahlı Kuvvetlerine kabulünü planladıklarını duyurdu.

MSB CELP VE TERHİS TARİHLERİ 2020

Bakan Akar ayrıca, kendisine yöneltilen 'Kasım celbi ne zaman terhis olacak?' sorusuna yanıt verdi ve 2020 celp tarihleri hakkında da kamuoyunu bilgilendirdi.

İşte, o açıklama;

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Kasım celbi ne zaman terhis olacak? Ertelenen 2020 Mayıs celbi askerlik askerlik tarihi belli oldu mu?
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