Çocuklara koronayı anlatmanın 8 yolu

Koronavirüs hakkında duyulanlar karşısında ebeveynler kadar çocukların da endişeli hissetmesi oldukça doğal bir durum. Çocuklar çevrimiçi ortamda, televizyonda gördüklerini ya da başkalarından duyduklarını anlamakta güçlük çekebilirler. Bu yüzden endişe, stres ve sıkıntı onları daha fazla etkileyebilir. UNICEF İletişim Uzmanı Jacob Hunt, çocukları koruyup onların rahatlamlarına yardımcı olacak 8 öneride bulundu. UNICEF, Türkiye'nin web sitesinde de yayınlanan önerilerin özeti öyle:

1- Açık sorular sorun ve dinleyin: Çocuğunuzu konuyla ilgili konuşmaya teşvik ederek işe başlayın. Önce ne kadar bilgi sahibi olduklarını anlayın ve sohbete o noktadan devam edin. Konuşma için güvenli bir ortam seçin ve çocuğunuzun serbestçe konuşmasına izin verin. Resim çizmek, öykü anlatmak ve diğer etkinlikler sohbetin başlamasına yardımcı olabilir.

2- Dürüst olun: Gerçeği çocuk dostu bir yaklaşımla açıklayın. Çocuklar dünyada neler olup bittiğine ilişkin doğru bilgiler edinme hakkına sahipler. Ancak yetişkinlerin de çocukları sorunlardan uzak tutma sorumlulukları olduğu da bir gerçek. Çocuğun yaşına uygun bir dil kullanın, tepkilerini gözleyin ve endişe düzeylerine göre duyarlılık derecenizi ayarlayın.

3- Kendilerini nasıl koruyacaklarını gösterin: Çocukları koronavirüsten ve diğer hastalıklardan korumanın en iyi yollarından biri düzenli el yıkamanın teşvik edilmesidir. Bunu korkutucu bir konu gibi anlatmanız gerekmez. İşin içine eğlence katmak için el yıkama sırasında şarkı söyleyip dans bile edebilirsiniz. Ayrıca ateşleri çıktığında, öksürmeye başladıklarında ya da solunum güçlüğü çektiklerinde sizi bu durumdan mutlaka haberdar etmeleri gerektiğini açıkça ifade edin.

4- Güven duygusu verin: TV'de ya da internette rahatsız edici bir sürü görüntüyle karşılaştığımızda dört bir yanımızın krizle çevrildiği gibi bir duyguya kapılabiliriz. Çocuklar ekrandaki görüntülerle kendi kişisel gerçekliklerini ayırt edemeyebilir ve çok yakın bir tehlike altında olduklarını düşünebilirler. Mümkün olan durumlarda oyun ve rahatlama fırsatları yaratarak çocuklarınızın bu tür stresli durumlarla baş etmelerinde onlara yardımcı olabilirsiniz.

5- Damgalama duygusu içinde olmasın: Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın farklı yerlerinden ayrımcılıkla ilgili haberler gelmeye başladı. Bu nedenle çocuklarınızın bu tür bir zorbalığa maruz kalıp kalmadığını veya bu tür bir ayrımcılığa katkıda da bulunup bulunmadığını kontrol etmeniz oldukça önemli. Koronavirüsün insanın görünümüyle, nereden geldiğiyle ya da hangi dili konuştuğuyla hiçbir ilgisinin olmadığını anlatın.

6- İyilik yapan insanları anlatın: Çocuklar için, insanların birbirlerine iyilik ve sevecenlik ile yaklaşarak destek olduklarını bilmek çok önemlidir. Salgını durdurmak ve insanların güvende olmalarını sağlamak için çalışan sağlıkçıların, bilim insanlarının ve gençlerin öykülerini onlara anlatın.

7- Kendinize de dikkat edin: Sorunlarla baş edebildiğiniz sürece çocuklarınıza yardımcı olabilirsiniz. Gelen haberler karşısında sizin tepkileriniz çocuklarınızı da etkileyecektir; dolayısıyla sakin ve kontrollü olmanız onların tutumlarına da yansıyacaktır. Eğer endişeli ve huzursuzsanız kendinize zaman ayırın.

8-Konuşmanın dikkatli ve rahatlatıcı bir şekilde sonlandırılması: Bu konuşmanın ardından çocukları yeni soru işaretleri ve stres unsurlarıyla başbaşa bırakmamak çok önemli. Konuşmanız biterken vücut dillerine, ses tonlarına ve soluk alıp vermelerine bakarak endişeli olup olmadıklarını kontrol edin.



(minikaGO Dergisi öneriyor)

YATTI KABAK KALKTI PATLICAN

NE GEREKIYOR?

3 kişi ve üzeri

Herhangi bir malzeme gerekmiyor

NASIL OYNANIYOR?

Oyuna katılanlara kabak, havuç, patlıcan gibi isimler verilir. Diyelim oyunu kabak başlattı. Diğer oyuncular dizüstü oturmuş ve başlarını yere dayamış halde olmalılar. Kabak oyun arkadaşlarından birisinin adını söyleyerek oyunu başlatır: "Yattı kabak, kalktı patlıcan" der. Patlıcan başını kaldırırken kabak başını yere dayar. Bu kez patlıcan, "Yattı patlıcan, kalktı karpuz" der ve başını ere koyarken karpuz bayını kaldırır. Oyun bu şekilde devam eder. Yanlış yapan çıkar.



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