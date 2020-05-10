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CORONA VİRÜSÜ HABERLER: ’ta koronavirüsten sonra şoku! Şimdi ise çocuklar…

Corona virüsü ile ilgili haberleri peş peşe gelirken Newyork’ta şoku yaşanıyor. İlk olarak Çin’de ortaya çıkan ardından dünyaya yayılan salgın hastalık KOVİD 19 Amerika’da tedirgin edici sonuçlar veriyor. Son olarak ABD'nin eyaletinde 5 yaşındaki bir çocuğun bazı ülkelerde ortaya çıkan ve corona virüsü ile bağlantılı olduğu düşünülen yeni hastalıktan öldüğü iddia edildi. Çoğunlukla Kovid-19 nedeniyle enfekte olan çocukları etkilediği düşünülen belirtileri toksik şok sendromu ve Kawasaki hastalığına benzeyen bu hastalık yüksek ateş, ishal, kusmaya neden olduğu biliniyor. Bilindiği üzere çocuklarda Corona virüsüyle bağlantılı olduğu tahmin edilen ve nadir görülse de hayati tehlikesi bulunan bu vakalar ilk olarak İngiltere, İtalya ve İspanya’da görülmüştü. Peki kawasaki hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? İşte haberleri ve Kawasaki hastalığına ilişkin tüm bilgiler…

Giriş Tarihi: 10.5.2020 09:34 Son Güncelleme: 10.5.2020 09:41 ABONE OL
CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA HABERLER: New York’ta koronavirüsten sonra Kawasaki şoku! Şimdi ise çocuklar…

Tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüsü pandemisi ile ilgili haberleri peş peşe gelmeye devam ederken resmi açıklamalar da yakından takip ediliyor. En son Valisi Andrew Cuomo toksik şok ve sendromuyla benzer belirtiler gösteren 5 yaşındaki bir erkek çocuğunun yaşamını yitirdiğini bildirmişti. Bu, New York'ta söz konusu nadir hastalıkla bağlantılı bilinen ilk ölüm vakasıydı. Yani tüm dünyayı kasıp kavuran KOVİD-19 virüsünün de belirtilerinin bu süreçte çoğunlukla Kovid-19 nedeniyle enfekte olan çocukları etkilediği düşünülen belirtileri toksik şok sendromu ve Kawasaki hastalığına benzeyen bu hastalık yüksek ateş, ishal, kusmaya neden olduğu gözlemlendi. Peki kawasaki hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? İşte kawasaki hastalığı ve haberlerine ilişkin tüm detaylar...

CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA HABERİ: NEW YORK'TA KORONAVİRÜSTEN SONRA KAWASAKİ ŞOKU!

Corona virüs salgınıyla mücadele ederken İngiltere, İtalya'nın da aralarında bulunduğu en az 6 ülkede çocuklarda bağışıklık sisteminde ciddi sorunlar tespit edilen ve yoğun bakımda tedavi gerektiren nadir bir hastalık tespit edilmişti.

Vücutta birden fazla sistemi etkileyen inflamatuar rahatsızlık" olarak adlandırılan hastalığın Kovid-19 enfeksiyonuyla bağlantısı olduğu tahmin ediliyor. Hastalıkla ilgili araştırmalar sürerken ABD'nin New York kentinde 5 yaşındaki bir çocuğun öldüğü haberi geldi.

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CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA HABERLER: New York’ta koronavirüsten sonra Kawasaki şoku! Şimdi ise çocuklar…
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