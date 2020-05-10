CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA HABERLER: New York’ta koronavirüsten sonra Kawasaki şoku! Şimdi ise çocuklar…

Tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüsü pandemisi ile ilgili son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ederken resmi açıklamalar da yakından takip ediliyor. En son New York Valisi Andrew Cuomo toksik şok ve Kawasaki sendromuyla benzer belirtiler gösteren 5 yaşındaki bir erkek çocuğunun yaşamını yitirdiğini bildirmişti. Bu, New York'ta söz konusu nadir hastalıkla bağlantılı bilinen ilk ölüm vakasıydı. Yani tüm dünyayı kasıp kavuran KOVİD-19 virüsünün de belirtilerinin bu süreçte çoğunlukla Kovid-19 nedeniyle enfekte olan çocukları etkilediği düşünülen belirtileri toksik şok sendromu ve Kawasaki hastalığına benzeyen bu hastalık yüksek ateş, ishal, kusmaya neden olduğu gözlemlendi. Peki kawasaki hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? İşte kawasaki hastalığı ve corona virüsü son dakika haberlerine ilişkin tüm detaylar...

CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA HABERİ: NEW YORK'TA KORONAVİRÜSTEN SONRA KAWASAKİ ŞOKU!

Corona virüs salgınıyla mücadele ederken İngiltere, İtalya'nın da aralarında bulunduğu en az 6 ülkede çocuklarda bağışıklık sisteminde ciddi sorunlar tespit edilen ve yoğun bakımda tedavi gerektiren nadir bir hastalık tespit edilmişti.

Vücutta birden fazla sistemi etkileyen inflamatuar rahatsızlık" olarak adlandırılan hastalığın Kovid-19 enfeksiyonuyla bağlantısı olduğu tahmin ediliyor. Hastalıkla ilgili araştırmalar sürerken ABD'nin New York kentinde 5 yaşındaki bir çocuğun öldüğü haberi geldi.