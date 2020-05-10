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Düğünler nasıl ve ne zaman olacak? 2020 Düğün salonları ne zaman açılır? Bu sene , ilgili genelge yayınlandı mı?

Koronavirüs salgını ile yürütülen mücadele kapsamında nişan ve düğün salonlarının faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuştu. Bu durum, Mayıs ve Haziran ayında evlilik planı olanları doğrudan etkiledi. Düğün salonları ne zaman açılacak sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Sosyal hayatta normalleşmenin yavaş yavaş başlaması ile beraber konuya yönelik sorgulamalar artış gösterdi. Evlilik hazırlığında olan çiftler, son dakika gelişmesi olup olmadığını ve yeni bir genelge yayınlanıp yayınlanmadığını öğrenmeye çalışırken ', ne zaman yapılabilecek?' sorularına yanıt aramayı ihmal etmiyor. Peki, 2020 düğün salonları ne zaman açılacak, düğünler nasıl olacak? Düğünler ne zaman başlıyor, ilgili genelge yayınlandı mı? İşte, son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 10.5.2020 07:34 Son Güncelleme: 10.5.2020 07:35 ABONE OL
Düğünler nasıl ve ne zaman olacak? 2020 Düğün salonları ne zaman açılır? Bu sene düğünler olacak mı, ilgili genelge yayınlandı mı?

Kovid-19 pandemisi sebebi ile nişan ve düğün salonu gibi yerlerin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulurken düğünler de ertelendi. Yayınlanan ilgili genelge ile beraber düğünlerin ertelenmesi, Mayıs ve Haziran gibi yakın tarihlerde evlenecek olan çiftlerin bu planlarını askıya almasına neden oldu. Cumburbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan normalleşme planının ardından düğünlerin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Yakın zamanda evlenecek olanlar başta olmak üzere, işletme sahipleri tarafından da 'Nişan ve düğün salonları ne zaman açılacak, ?' sorularının cevabı araştırılmaya başlandı.

DÜĞÜNLER OLACAK MI? DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme planı, yasağın kalkması ve nişan ile düğün salonlarının açılış tarihi hakkında beklentiyi de arttırdı. Bu noktada, düğünlerin eylül ayına ertelendiği iddiaları da sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Peki, düğünler ne zaman yapılabilecek? Nişan ve düğün salonları ne zaman açılacak, düğünler nasıl olacak? İşte, son dakika gelişmeleri...

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Düğünler nasıl ve ne zaman olacak? 2020 Düğün salonları ne zaman açılır? Bu sene düğünler olacak mı, ilgili genelge yayınlandı mı?
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