‘En güzel hediye nefes almak oldu’

Eskişehir'de yaşayan iki çocuk annesi Hilal Karaman (36) nefes borusunun yüzde 95'ini kaplayan tümör nedeniyle nefes alamıyordu. İstanbul'a gelen Karaman, göğüs cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Sina Ercan tarafından muayene edildi ve 7 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu. Karaman, "5 yaşında bir oğlum var. Onu kucağımda taşıyamıyordum. Nefes borumda tümör olduğunu ilk duyduğumda çok şaşırdım. Artık rahat nefes alıyorum. Evime şarkı söyleyerek döndüm. Anneler Günü'nün en güzel hediyesi nefes almak oldu.Koşmaya, doya doya nefes almaya başladım. Çocuklarımın kokusunu çekiyorum içime" dedi.