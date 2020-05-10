Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri ‘En güzel hediye nefes almak oldu’

‘En güzel hediye nefes almak oldu’

ERHAN ÖZTÜRK ERHAN ÖZTÜRK Yaşam
Giriş Tarihi: 10.5.2020 ABONE OL
‘En güzel hediye nefes almak oldu’
Eskişehir'de yaşayan iki çocuk annesi Hilal Karaman (36) nefes borusunun yüzde 95'ini kaplayan tümör nedeniyle nefes alamıyordu. İstanbul'a gelen Karaman, göğüs cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Sina Ercan tarafından muayene edildi ve 7 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu. Karaman, "5 yaşında bir oğlum var. Onu kucağımda taşıyamıyordum. Nefes borumda tümör olduğunu ilk duyduğumda çok şaşırdım. Artık rahat nefes alıyorum. Evime şarkı söyleyerek döndüm. Anneler Günü'nün en güzel hediyesi nefes almak oldu.Koşmaya, doya doya nefes almaya başladım. Çocuklarımın kokusunu çekiyorum içime" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘En güzel hediye nefes almak oldu’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA