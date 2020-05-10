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Hava destekli özel harekat operasyonu: 17 torbacı gözaltına alındı

Polis, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor. Bugün Emniyeti, nefes kesen bir operasyona imza attı. 20 adrese özel harekat ekipleri tarafından baskın düzenlendi. 17 kişinin gözaltına alındığı operasyona polis helikopteri de destek verdi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.5.2020 15:28 Son Güncelleme: 10.5.2020 15:33 ABONE OL
Hava destekli özel harekat operasyonu: 17 torbacı gözaltına alındı

Gaziantep'te, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik 20 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen hava destekli operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tanımlanan sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Sokakta uyuşturucu satan kişilerin isim ve adreslerini belirleyen ekipler, 20 adrese özel harekatçıların katılımıyla hava destekli eş zamanlı operasyon başlattı.

Eğitimli köpeklerin de katıldığı baskınlarda yapılan aramalarda; 1 kilo 300 gram esrar, 650 gram metamfetamin, 550 gram eroin, 460 gram bonzai, 240 kök kenevir, 5 hassas terazi, 5 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirilirken, 17 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki sorgulamalarının ardından 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Minibüsle kaçırdıkları adamı dövüp çıplak görüntülerini yayınladılar

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