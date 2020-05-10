Hayatını engelli iki kızına adadı

Şanlıurfa'da 'anne' kelimesinin belki de en fazla hakkını veren Necla Uzun, 2 engelli evladıyla 33 yıldır yaşam mücadelesi veriyor. Haliliye ilçesinde yaşayan Necla Uzun'un 8 çocuğundan 2'si zihinsel engelli. 33 yaşındaki Eda geçirdiği bir hastalık sonrası, 28 yaşındaki Çiğdem ise küçükken yüksekten düştükten sonra engelli bir birey oldu. Eda ojelere ve parfüme düşkünken Çiğdem daha çok bebekleriyle oynuyor. Anne Necla Uzun, "Allah'ın bir hediyesi onlar bana. Allah herkesin çocuğunu bağışlasın. Eda 5 yaşında yürümeye başladı ve hep sırtımızda taşıdık. Önceden diğer kızlarım vardı, onlarda yardım ederdi, şimdi sadece ben bakıyorum, tüm bakımlarıyla ilgileniyorum. Şimdi koronavirüs var, evde sıkılıyorlar ve dışarı çıkaramıyoruz. Sağ olsun devletimiz ve dernek başkanımız Bedih Satoğlu sayesinde okula gidiyorlar. Oradaki diğer engelli bireylerle kaynaşıyorlar vakit geçiriyorlar"dedi.