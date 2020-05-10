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sahillerinde atlı birlikler devriye gezdi

'ta 65 yaş ve üstü vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma izninin ardından vatandaşların sahillere inememesi için sahil girişleri kapatıldı. ekipleri sahil girişlerinde beklerken, atlı birlikler de sahillerde devriye gezdi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.5.2020 16:16 Son Güncelleme: 10.5.2020 16:20 ABONE OL
Kilyos sahillerinde atlı birlikler devriye gezdi

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlar yaklaşık 2 aydır evlerinden çıkmıyordu.

Bugün saat 11.00 ile 15.00 arasında bu vatandaşlar için sokağa çıkma izni getirilmişti.

Fakat vatandaşların sahil şeridine gelmesi ile ilgili olan yasak hala devam ediyor.

Kilyos'ta İstanbul İl Jandarma Ekipleri vatandaşların sahil şeridine girmesini engellemek için sahil girişlerini zincirlerle ve bariyerlerle kapattı.

Ekipler sahil girişlerinde nöbet tutarken, Jandarma Atlı Birlikleri ise sahiller de devriye gezdi.

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Kilyos sahillerinde atlı birlikler devriye gezdi
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