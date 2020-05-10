‘Kızım için pes etmeyeceğim’

Ankara'da, Uzman Dr. Özgür T.'nin (46) evinde ölü bulunan anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın (25) annesi Feride Karaman, Anneler Günü nedeniyle kızının mezarını ziyaret etti. Ayşe Karaman, geçen yıl erkek arkadaşı Dr. Özgür T.'nin evinde yaşamını yitirdi. Genç kızın yatağının yanında bazı ağrı kesici ve "propofol" etken maddeli anestezi ilaçları bulundu. Tutuklanan Özgür T. hakkında "tasarlayarak öldürmek"ten dava açıldı. Tutuklu sanık Özgür T., delilleri karartma ihtimali olmadığı gerekçesiyle tahliye edildi. Kızının mezarına çiçek bırakıp, dua eden Feride Karaman, ilk kez Anneler Günü'nü kızından ayrı kutladığını anlattı. Sanığın tahliyesinin kendisini kahrettiğini söyleyen anne Karaman, "Adli tıp raporuna göre suçlu; ama ona rağmen hâkim tahliye kararı verdi. Hayatının baharındaki çocuğumu öldürdü. Bunun hukuk savaşını vereceğim, asla pes etmeyeceğim" dedi.