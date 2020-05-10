Kültür Bakanlığı genç yetenek avı başlattı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca, genç sazendeleri destekleyerek ulusal ve uluslararası koro repertuvarına yeni eserler kazandırmak amacıyla "Genç Sazendeler İcra Yarışması" ile "Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması" düzenlenecek. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilecek yarışmaların başvurularının koronavirüs tedbirleri nedeniyle çevrim içi olarak kabul edileceği belirtildi. Açıklamaya göre, gençleri Türk müziği enstrümanlarının icrasına teşvik etmek üzere düzenlenen "Genç Sazendeler İcra Yarışması"na son başvurular, 29 Mayıs'ta alınabilecek. "Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması" başvuruları ise 5 Haziran'da sona erecek. ANKARA