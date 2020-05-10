Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kültür Bakanlığı genç yetenek avı başlattı

genç yetenek avı başlattı

Giriş Tarihi: 10.5.2020 ABONE OL
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca, genç sazendeleri destekleyerek ulusal ve uluslararası koro repertuvarına yeni eserler kazandırmak amacıyla "Genç Sazendeler İcra Yarışması" ile "Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması" düzenlenecek. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilecek yarışmaların başvurularının koronavirüs tedbirleri nedeniyle çevrim içi olarak kabul edileceği belirtildi. Açıklamaya göre, gençleri Türk müziği enstrümanlarının icrasına teşvik etmek üzere düzenlenen "Genç Sazendeler İcra Yarışması"na son başvurular, 29 Mayıs'ta alınabilecek. "Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması" başvuruları ise 5 Haziran'da sona erecek. ANKARA
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kültür Bakanlığı genç yetenek avı başlattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA