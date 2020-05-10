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Milyonlarca öğrenciye ‘Türk işaret dili’ dersi

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ Yaşam
Giriş Tarihi: 10.5.2020 ABONE OL
Milyonlarca öğrenciye ‘Türk işaret dili’ dersi
Hükümet, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında iki önemli adıma imza attı. "Türk İşaret Dili" koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart'tan bu yana süren uzaktan programı kapsamına alındı. İşaret dili eğitim çağındaki çocuklara tanıtılacak. Bu derse hem işitme engelli öğrencilerle iletişimi güçlendirecek hem de çocukların parmak ve kelime öğrenme becerilerini artıracak. İkinci adımda da EBA TV kapsamında yayınlanan dersleri işaret diline çevrilerek erişebilir hale getirilecek. Başkan Erdoğan tarafından ilan edilen "2020 Erişebilirlik Yılı" kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine özel videolar hazırlandı. Videolar, uzaktan eğitim programı içinde yayınlanarak öğretmen-öğrencilere gönderilecek.

HAFTA İÇİ 5 GÜN YAYINLANACAK
Tercümanlar tarafından temel sözcüklerin işaret dilinde öğretildiği videolar, EBA TV ve eba.gov.tr'de, ayrıca özel okullar tarafından yürütülen uzaktan eğitim programlarında, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda hafta içi 5 gün süreyle yayınlanacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk işaret dilini eğitim çağındaki çocuklara tanıtmayı, bu konuda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

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Milyonlarca öğrenciye ‘Türk işaret dili’ dersi
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