Polislerin eğitim dalışı intihar eden kişinin hayatını kurtardı

İntihar girişimi,sokağa çıkma yasağının olduğu 10 Mayıs Pazar günü ‪saat 13.45‬ sıralarında İstanbul'da meydana geldi. İddialara göre; yaya olarak Güney Yan Yol'un üzerinden geldiği Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayan 35 yaşındaki Sezgin D. intihar girişiminde bulundu. O sırada İstanbul Boğazı'nda eğitim dalışı yapan ve köprünün tam altında bulunan Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, İstanbul Boğazı'na bir kişinin düştüğünü gördü. O an botla eğitim dalışı yapan ve "Kurbağa Adamlar" olarak adlandırılan Su Altı Dalgıç Polisleri hemen olaya müdahale etti ve polisler, su üstüne çıkan Sezgin D.'yi bota aldı.

POLİS KAMERASI ANBEAN KAYDETTİ

O anlarda yaşananlar polis kameralarına işte böyle yansıdı. Bilinci açık olduğu belirlenen Sezgin D.'ye hemen müdahale eden polisler 112 Sağlık Ekipleri'ne haber verdi. Hayata dönen Sezgin D. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Deniz Polisleri tarafından botla Sarıyer Sahili'ne götürüldü ve Sağlık Ekipleri'ne teslim edildi. Sezgin D.'nin tedavisinin sürdüğü ve durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili de soruşturma açıldı.