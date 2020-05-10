Rize’de alkışlık bağış

RİZE'DE koronavirüsü yenen aralarında doktorlarında bulunduğu 7 sağlık çalışanı immün plazma bağışında bulundu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr Ayşe Ertürk, Rize'de plazma tedavisi yapılan 10'un üzerinde hastadan olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi. 3 kez immün plazma bağışında bulunduğunu anlatan Kardiyoloji Asistanı Dr. Muhammet Mürsel Öğütveren ve bağış yapan Dr. Nadir Emlek " Umarız bu hastalıkla mücadele eden insanlara yardımcı olmuşuzdur" dedi.