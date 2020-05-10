Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Rize’de alkışlık bağış

’de alkışlık bağış

Giriş Tarihi: 10.5.2020 ABONE OL
Rize’de alkışlık bağış
RİZE'DE koronavirüsü yenen aralarında doktorlarında bulunduğu 7 sağlık çalışanı immün plazma bağışında bulundu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr Ayşe Ertürk, Rize'de plazma tedavisi yapılan 10'un üzerinde hastadan olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi. 3 kez immün plazma bağışında bulunduğunu anlatan Kardiyoloji Asistanı Dr. Muhammet Mürsel Öğütveren ve bağış yapan Dr. Nadir Emlek " Umarız bu hastalıkla mücadele eden insanlara yardımcı olmuşuzdur" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Rize’de alkışlık bağış
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA