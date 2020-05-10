SEYAHAT İZİN BELGESİ nasıl alınır, başvurusu nereye yapılır ve kaç günde sonuçlanır? E Devlet ile seyahat yol izni belgesi başvuru sorgulama ekranı!

Son dakika haberleri... Ülkemizde 24 ilde şehir dışına çıkma yasağı 15 gün süre ile daha uzatıldı. Hâl böyle olunca da, şehir dışına çeşitli nedenlerden dolayı çıkmak isteyen vatandaşların İçişleri Bakanlığı'ndan seyahat izin belgesi almaları gerekiyor. Bakanlık yaptığı açıklamada, seyahat izin belgesi almak için gerekli şartları da kamuoyu ile paylaştı. Bunun üzerine, şehirler arası seyahat için yol izni belgesi almak isteyen vatandaşlarımız da '2020 Seyahat izin belgesi nasıl alınır, şartları neler ve kaç günde sonuçlanır?' sorularına yanıt aramaya başladı.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Bakanlığın valiliklere gönderdiği genelgede, Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van illeri ile Zonguldak olmak üzere toplam 24 il sınırında kara, hava ve deniz yolu ile yapılacak tüm giriş ve çıkışlar 15 günlük süreyle 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 24.00'dan 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00'a kadar geçici olarak durduruldu.

SEYAHAT YOL İZİN BELGESİ NASIL ALINIR, NE ZAMAN SONUÇLANIR? E DEVLET BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

Peki, 2020 seyahat yol izin belgesi nasıl alınır, şartları neler, kaç günde çıkar ve kimlere veriliyor? Haberimizin detaylarından, şehir dışı yol izin belgesi E Devlet sorgulama ekranı ile ALO 199 hattı seyahat izin belgesi almak için gerekli olan adımlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İşte, ALO 199 hattı ve E Devlet sorgulama ekranı ile seyahat izin belgesi başvurusu yapmak için gerekenler;