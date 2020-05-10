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Sokağa çıkma izninde, boş ekmek teknesiyle gezdi

'ın Saray ilçesinde, seyyar simit satıcısı (68), 65 yaş ve üstü kişilere verilen 4 saatlik sokağa çıkma iznini, boş arabasıyla gezerek, geçirdi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.5.2020 16:22 Son Güncelleme: 10.5.2020 16:24 ABONE OL
Sokağa çıkma izninde, boş ekmek teknesiyle gezdi

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Tekirdağ'ın Saray ilçesinde simit satıcısı Ahmet Bal, bugün 65 yaş ve üstü kişilere 4 saatlik izin verilmesi üzerine sokağa, ekmeğini kazandığı seyyar arabasıyla çıktı.

Saray'ın cadde ve sokaklarında boş arabası ile dışarıda kalma süresini geçiren Bal, "30 yıldır aracımla simit satarak geçimimi sağlıyorum. Bugün sokağa çıkmamıza izin verilmesi üzerine boşta olsa simit arabamı yanıma alarak onunda gezdim. Arabamla gezerek hayalimi gerçekleştirdim" dedi.

Ahmet Bal, ilçenin sokaklarında gezdikten sonra sürenin bitmesiyle evine döndü.

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Sokağa çıkma izninde, boş ekmek teknesiyle gezdi
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