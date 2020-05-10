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HABER: 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak? ve bitiyor?

Türkiye’de corona virüs tedbirleri kapsamında en büyük risk grubunda olan 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Salgın ile mücadelenin birinci etabı başarı ile tamamlanırken, iyileşen hasta sayısı, vaka sayısını geçmiş ve gündelik hayatta normalleşme için adımlar atılmaya başlanmıştı. Bunlar arasında 65 yaş üstü vatandaşların belirleniş günlerde belli saatlerde dışarı çıkma izni yer alıyor. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni ne zaman başlayacak? 65 yaş üstü dışarı çıkma izni saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Konuyla ilgili genelge yayınlanırken, genelgede belirli gün ve saatler içinde 65 yaş üstü vatandaşlar dışarı çıkabileceği belirtildi. Peki, 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak? İşte haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 10.5.2020 12:21 Son Güncelleme: 10.5.2020 12:21 ABONE OL
SON DAKİKA HABER: 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak? 65 yaş üstü yaşlıların sokağa çıkma yasağında dışarı çıkma izni saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

Haberi… Türkiye'de corona virüs salgınına karşı alınan tedbirler arasında yaşı 65'in üzerinde olan vatandaşların sokağa çıkma yasaklanmıştı. Uzun bir süredir yasağın uygulandığı 65 yaş üstü vatandaşlar, normalleşme sürecinden faydalanarak, haftalar sonra ilk defa dışarı çıkabilme hakkına sahip olacaklar. Normalleşme süreci aşamalarından biri olacak durum öncesi doktorlar sokağa çıkacaklara uyarılarda bulundu. Konuyla ilgili genelge yayınlanırken, genelgede yer alan bilgiler doğrultusunda 65 yaş üstü vatandaşlar bugün belirli saatler aralığında dışarı çıkabilecekler. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman başlayacak? 65 yaş üstü dışarı çıkma izni saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntıları sizler için hazırladık…

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Salgının başladığı günden bu yana en büyük risk grubu içerisinde olmaları nedeniyle kısıtlamada olan 65 yaş üstü kişiler bugün belirli saat aralıklarında dışarı çıkabilecek. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman başlayacak?

İşte detaylar;

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SON DAKİKA HABER: 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak? 65 yaş üstü yaşlıların sokağa çıkma yasağında dışarı çıkma izni saat kaçta başlıyor ve bitiyor?
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