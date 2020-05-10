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haber: corona virüsü günlük tablo ve son durumu açıkladı! 10 Mayıs Türkiye corona virüsü ölü, vaka ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu? İşte koronavirüs canlı harita!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü haberleri peş peşe gelirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ’deki corona virüs vaka ve ölü sayısını akşam saatlerine paylaşıyor. , Türkiye’de günlük corona virüs verilerine ilişkin son durumu paylaştığı Twitter hesabında test sayısı, ölü, vaka, yoğun bakım, entübe ve iyileşen hasta sayısına dair güncel rakamlar yer alıyor. Türkiye’de şu ana kadar toplam test sayısı 1 milyonu geçerken, vaka sayısı 137 bin 115 olarak kayıtlara geçti. En son açıklanan veriler doğrultusunda yeni tanı konan vaka sayısında düşüşün devam etmesi ise umut kaynağı oldu. Öte yandan 9 Mayıs Cumartesi verilerine göre; vefat eden sayısı 50 iken, iyileşen sayısı 3 bin 84, vaka sayısı ise bin 546 olarak kayıtlara geçti. Peki, 10 Mayıs Türkiye coronavirüsü güncel tablo açıklandı mı? Entübe hasta ve iyileşen hasta sayısında son durum ne? Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum nedir? İşte tablosu ile Türkiye koronavirüs vaka, ölü sayısı ve iyileşen hasta sayısı ile ilgili son dakika haberleri…

Giriş Tarihi: 10.5.2020 07:02 Son Güncelleme: 10.5.2020 07:02 ABONE OL
Son dakika haber: Bakan Koca Türkiye corona virüsü günlük tablo ve son durumu açıkladı! 10 Mayıs Türkiye corona virüsü ölü, vaka ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu? İşte koronavirüs canlı harita!

'de corona virüsü vaka ve can kaybı sayısı her gün tarafından açıklanmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen corona virüsü ülkemizde kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Türkiye'de corona virüsü salgını ile ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, güzel haberler de dikkat çekiyor. Ülkemizde KOVİD 19'a karşı alınan tedbirler sayesinde, hastalık kontrol altına alınmaya ve normalleşme adımları atılmaya başlanıyor. Bu noktada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından günlük olarak açıklanan corona virüsü vaka, ölü, iyileşen ve entübe hasta sayısı ile koronavirüs canlı haritası merak ediliyor. En son gelen 9 Mayıs verilere göre Türkiye'de son 24 saatte bin 546 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 50 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı. Peki, 10 Mayıs koronavirüsü Türkiye vaka ve ölü sayısı son durum kaç oldu? Entübe hasta ve iyileşen hasta sayısı nedir? İşte, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 9 Mayıs son durum bilgileri ile Türkiye corona virüsü son dakika haberleri…

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU? SAĞLIK BAKANLIĞI CORONA TABLOSU VE CANLI HARİTA

güncel verilerle birlikte corona virüsü vaka ve ölü sayısını gün içerisinde kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Haberimizde en son açıklanan 9 Mayıs Türkiye'deki corona virüsü vaka sayısı ve ölü sayısına erişebilirsiniz. 10 Mayıs verileri açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

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9 MAYIS TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ? BAKAN KOCA AÇIKLADI!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılan 35 bin 605 koronavirüs testinden bin 546'sının pozitif çıktığını, 50 hastanın yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 3 bin 739'a yükseldiğini bildirdi.

Canlı corona virüsü vaka sayısı ve hayatını kaybeden insanların sayısını içeren tablo, Sağlık Bakanlığı tarafından, canlı harita ise Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayınlanıyor.

Haberimizde, 9 Mayıs 2020 Türkiye'de corona virüsünde son durumu canlı tablo ile öğrenebilir, dünyadaki corona virüs vakalarını harita üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.

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Son dakika haber: Bakan Koca Türkiye corona virüsü günlük tablo ve son durumu açıkladı! 10 Mayıs Türkiye corona virüsü ölü, vaka ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu? İşte koronavirüs canlı harita!
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