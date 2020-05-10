Son dakika haber: Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

Son dakika haberi… Normalleşme süreci kapsamında atılan adımlar neticesinde, önümüzdeki hafta başı itibarıyla pek çok işletme faaliyetlerine yeniden başlayacak. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalar ile bu sürece ilişkin soruları işaretlerinin birçoğunu yanıtladı. Bununla birlikte merak edilmeye devam eden bazı konular da mevcut. Bunlardan bir tanesi de Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı. Dolayısıyla konuyla ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte konuyla ilgili detaylara ve yaşanan gelişmelere ilişkin son dakika haberi…

RAMAZAN BAYRAMI'NDA 9 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Ramazan Bayramı 24 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Cumartesi günü arife, pazar günü ise bayram olduğu için zaten sokağa çıkma yasağının kapsamında olacak. Ancak bu süreçte aydınlatılması gereken iki tarih var.