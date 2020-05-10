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haberi: yarışmacılarından corona virüse yakalandı! Survivor ada konseyine damga vurdu; ?

Son zamanların en çok izlenilen yarışma programı 'da bu sezon Gönüllüler takımında yarışan , corona virüse yakalandı! Bu akşamki yeni bölüm öncesinde yayınlanan fragmanda 'nın yarışmacılara bir haber verdiği ve Gönüllüler takımında Cemal Can, Evrim ve Nisa'nı gözyaşlarını tutamadığı görülüyor. haberine göre Instagram hesabından açıklamalarda bulunan Survivor Makbule Karabudak, kendisinin bir sağlık çalışanı olduğunu Survivor'dan döndükten sonra corona krizi patladığı için sahada çalışmaya devam ettiğini ifade ederken corona virüse yakalandığını belirtti. Peki corona olan ve kaç yaşında?

Giriş Tarihi: 10.5.2020 15:29 Son Güncelleme: 10.5.2020 15:32 ABONE OL
Son dakika haberi: Survivor yarışmacılarından Makbule Karabudak corona virüse yakalandı! Survivor ada konseyine damga vurdu; Survivor Makbule Karabudak kimdir?

Corona virüs nedeniyle dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmamasıyla birlikte yeni bölümlerine devam eden 2020, en çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor. Yeni bölüm fragmanında ise ünlü yapımcı ve sunucu 'nın iki takıma bir haber verdiği ve bu haberden sonra Gönüllüler takımı ile Ünlüler takımının yıkıldığı görülüyor. Bu sezon Survivor'da yarışan ve adaya erkenden veda eden 'ın corona virüs olduğu ortaya çıktı! Ebelik eğitimi alan ve sağlık çalışanları arasında corona virüsle mücadele eden ? gelişmesine göre sosyal medya hesabından corona virüse yakalandığını ifade eden Makbule'nin son sağlık durumunun bu akşam açıklanması bekleniyor.

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Son dakika haberi: Survivor yarışmacılarından Makbule Karabudak corona virüse yakalandı! Survivor ada konseyine damga vurdu; Survivor Makbule Karabudak kimdir?
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