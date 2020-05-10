Son dakika haberi: Survivor yarışmacılarından Makbule Karabudak corona virüse yakalandı! Survivor ada konseyine damga vurdu; Survivor Makbule Karabudak kimdir?

Corona virüs nedeniyle dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmamasıyla birlikte yeni bölümlerine devam eden Survivor 2020, en çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor. Yeni bölüm fragmanında ise ünlü yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı'nın iki takıma bir haber verdiği ve bu haberden sonra Gönüllüler takımı ile Ünlüler takımının yıkıldığı görülüyor. Bu sezon Survivor'da yarışan ve adaya erkenden veda eden Makbule Karabudak'ın corona virüs olduğu ortaya çıktı! Ebelik eğitimi alan ve sağlık çalışanları arasında corona virüsle mücadele eden Survivor Makbule Karabudak kimdir? Son dakika gelişmesine göre sosyal medya hesabından corona virüse yakalandığını ifade eden Makbule'nin son sağlık durumunun bu akşam açıklanması bekleniyor.