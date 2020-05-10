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SON DAKİKA! O ilde 80 derece sıcaklığa ulaştı! Uzman isimden deprem mi olacak sorusuna önemli yanıt! İşte tüm detaylar...

Ülkemizin aktif Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle pek çok kez farklı bölgelerden değişik şiddetlerde depremler meydana geliyor. ilimizin Sarayköy ilçesinden gelen son dakika haberi bölgede yaşayan vatandaşlarda deprem korkusu yarattı. Bölgede termal turizmde kullanılan yeraltı sularının normal sıcaklığı olan 35 dereceden bir anda 80 derece sıcaklığa ulaşması vatandaşlarımızın aklına büyük bir deprem mi olacak? Sorusunu getirdi. Konuya ilişkin açıklama yapan TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Denizli Şube Başkanı Doç. Dr. Barış Semiz önemli detayları dile getirdi. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.5.2020 00:06 Son Güncelleme: 11.5.2020 00:05 ABONE OL
SON DAKİKA! O ilde yeraltı suları 80 derece sıcaklığa ulaştı! Uzman isimden deprem mi olacak sorusuna önemli yanıt! İşte tüm detaylar...

Deprem kuşağı sınırları arasında yer alan ülkemizde farklı ölçeklerde pek çok deprem meydana gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda Saraköy'den ajanslara düşen son dakika haberi söz konusu bölgede yaşayan vatandaşlarımıza korku yaşattı. Termal turizmde kullanılan ve normal sıcaklığının 35 derece olan yeraltı sularının bir anda 80 derece sıcaklığa ulaşması bölgede deprem mi olacak? sorusunu akıllara getirdi. Durum böyle olunca TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Denizli Şube Başkanı Doç. Dr. Barış Semiz, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA HABERLERİ: 80 DERECELİK YERALTI SUYUNDA YUMURTA PİŞİRDİ!

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde termal turizm tesislerinde kullanılan yeraltı suyunda açıklanmayan sıcaklık yükselişi bölge sakinleri ve bilim adamlarını endişelendirmeye başladı. 35 derecelik sıcaklıkların bir anda 80 derecelerin üstüne çıkmasının ardından bölge sakinleri sıcaklığın yükseldiğini kanıtlamak için de suda yumurta haşladı...

İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

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SON DAKİKA! O ilde yeraltı suları 80 derece sıcaklığa ulaştı! Uzman isimden deprem mi olacak sorusuna önemli yanıt! İşte tüm detaylar...
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