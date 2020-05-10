Tonlarca ağırlığındaki hafriyat kamyonu duvarda asılı kaldı

Kaza, Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi'nde meydana geldi. Muammer T. idaresindeki 06 DS 2498 plakalı hafriyat kamyonu, Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerleri yıkıp istinat duvarından peyzaj alanına düştü.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralanan kamyon sürücüsünü araçtan çıkararak, ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Ters dönen kamyonun yakıt deposundan sızan motorinin herhangi bir olumsuzluğa yol açmaması için ise itfaiye ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı. Kamyonun duvar ile düştüğü yer arasında asılı kalması ilginç bir görüntü oluşturdu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.