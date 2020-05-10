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başvurusu nasıl yapılır? Corona nedeniyle umreye gidemeyenlerin ücret iadeleri için başvuru ekranı açıldı

Corona virüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. Bilindiği üzere pek çok ülke yurt dışı uçuşlarını kapatmış durumda bulunuyor. Hal böyle olunca, Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında umreye gidemeyenlerin para iadelerinin banka hesabına gönderilmesi veya adrese elden teslim için internet üzerinden başvurular başladı. Peki, başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 10.5.2020 15:28 ABONE OL
Umre Para İdaresi başvurusu nasıl yapılır? Corona nedeniyle umreye gidemeyenlerin ücret iadeleri için başvuru ekranı açıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda umreye gidemeyenlerin ücret iadelerinin banka hesabına gönderilmesi veya talep edeceği adrese elden teslim için başvuru ekranı açıldı.

T.C. KİMLİK NUMARASI İLE BAŞVURU YAPILACAK

Vatandaşlar, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "https://hacumre.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden "Umre Para İadesi Talep Ekranı"na T.C. kimlik numaralarını girerek başvuru yapabilecek.

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Umre Para İdaresi başvurusu nasıl yapılır? Corona nedeniyle umreye gidemeyenlerin ücret iadeleri için başvuru ekranı açıldı
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