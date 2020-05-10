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Vali açıkladı: İlimizde 5 gündür  vakası görülmedi

Valisi Fuat Gürel, kentte son 5 günde yeni  vakası görülmediğini, 8 hastanın ise tedavisinin devam ettiğini açıkladı. Şu ana kadar koronavirüs nedeniyle Karabük'te 9 kişinin öldüğünü açıklayan Vali Gürel, " "Onlar da bir şekilde kente gelen insanların bıraktığı hastalıklardan kaynaklandı. Hemşerilerimiz görüntülü telefonlar ile bir şekilde sevdikleriyle temaslarını sağlarlarsa Kurban Bayramında çok daha güzel bir ortamda bayramlarını kutlamış olacaklar."  diye konuştu

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.5.2020 18:49 Son Güncelleme: 10.5.2020 19:12 ABONE OL
Vali açıkladı: İlimizde 5 gündür koronavirüs vakası görülmedi

Karabük Valisi Fuat Gürel, kentte son 5 günde yeni koronavirüs vakası tespit edilmediğini bildirdi. 8 hastanın hastanede tedavisinin devam ettiğini belirten Vali Gürel, "İlimizde son 5 gündür pozitif vakaya rastlamadık. Hastanede şu an 8 vakamız kaldı. İnşallah onları da iyileştirdikten sonra bu süreçte belli bir aşamaya gelmiş olacağız" dedi.
Tehlikenin geçmediğini belirten Vali Gürel, "Ancak tehlike geçmiş değil. İşin doğrusu bütün dünyada bitmesi gerekir ülkemizde bitebilmesi için. İlimizde de bitebilmesi için ülkemizde bitmiş olması lazım. Tedbirlerimizi son günlerde biraz daha arttırdık. Özellikle bayram münasebetiyle anne babalarının yanına gelip onların elini öpmek isteyen vatandaşlarımıza biraz daha gelmeyin dedik. İnşallah Kurban Bayramında daha güzel bir ortamda gelip anne ve babalarının bayramlarını kutlarlar" diye konuştu.
Şu ana kadar koronavirüs nedeniyle 9 kişinin öldüğünü açıklayan Vali Gürel, şöyle konuştu:
"Şu ana kadar 9 kaybımız oldu. Onlar bir şekilde kente gelen insanların bıraktığı hastalıklardan kaynaklandı. Bu kötü ortamı oluşturmamak için, can kaybı olmaması için hemşerilerimiz gelmezler ise bizleri de mutlu ederler. Görüntülü telefonlar ile bir şekilde sevdikleriyle temaslarını sağlarlarsa Kurban Bayramında çok daha güzel bir ortamda bayramlarını kutlamış olacaklar."

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Vali açıkladı: İlimizde 5 gündür koronavirüs vakası görülmedi
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