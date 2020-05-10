Vatan senin ışığın olsun songül!

Malta ve İrlanda'dan tahliye edilerek getirildikleri Kars İpek Yolu Öğrenci Yurdu'nda 14 gün karantina altında tutulan 219 Türk vatandaşı memleketlerine uğurlandı. O vatandaşlardan yüzde 90 görme engelli down sendromlu Songül Şahin'in (25) bıraktığı mektup okuyanları duygulandırdı. Memleketi Antalya'ya gönderilen Songül mektubunda yüzde 90 görme engelinin de bulunması nedeniyle odasında sürekli elektriği açık tuttuğu için "Benim için en önemli unsur aydınlatma olduğu için yurdun bu süreçte elektrik faturasına zararım olmuş olabilir. Bu sebepten dolayı özür diliyorum" dedi.Aydın'da karantinada kalan Gizem Meltem Yılmaz, vegan olduğu için sadece kendisine her gün 3 öğün mönü hazırlanması karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını söyleyerek "Beni çok güzel ağırladılar. Teşekkür ederim" dedi.