Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Vatan senin ışığın olsun songül!

Vatan senin ışığın olsun songül!

Giriş Tarihi: 10.5.2020 ABONE OL
Vatan senin ışığın olsun songül!
Malta ve İrlanda'dan tahliye edilerek getirildikleri Kars İpek Yolu Öğrenci Yurdu'nda 14 gün karantina altında tutulan 219 Türk vatandaşı memleketlerine uğurlandı. O vatandaşlardan yüzde 90 görme engelli down sendromlu Songül Şahin'in (25) bıraktığı mektup okuyanları duygulandırdı. Memleketi Antalya'ya gönderilen Songül mektubunda yüzde 90 görme engelinin de bulunması nedeniyle odasında sürekli elektriği açık tuttuğu için "Benim için en önemli unsur aydınlatma olduğu için yurdun bu süreçte elektrik faturasına zararım olmuş olabilir. Bu sebepten dolayı özür diliyorum" dedi.

VEGAN GENCE ÖZEL MÖNÜ
Aydın'da karantinada kalan Gizem Meltem Yılmaz, vegan olduğu için sadece kendisine her gün 3 öğün mönü hazırlanması karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını söyleyerek "Beni çok güzel ağırladılar. Teşekkür ederim" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Vatan senin ışığın olsun songül!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA