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Yanan evden iki aile çıkarıldı

’da bir evde çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Ekipler, Suriyeli iki ailenin yaşadığı evde mahsur kalan 8 kişiyi merdivenle kurtardı

Giriş Tarihi: 10.5.2020 ABONE OL
Yanan evden iki aile çıkarıldı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Suriyeli iki ailenin yaşadığı evde yangın çıktı. Evde bulunanlar itfaiye merdiveni ile kurtarılırken, dumandan etkilenen 4 çocuk tedaviye alındı. Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 154. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede, saat 05.30 sıralarında elektrik kontağından yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri, iki ailenin yaşadığı evde mahsur kalan 8 kişiyi itfaiye merdiveni ile kurtardı.

4 ÇOCUK TEDAVİ ALTINDA
Dumandan etkilenen 4 çocuk, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı. Yangın itfaiye ekiplerince büyümeden kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yanan evden iki aile çıkarıldı
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