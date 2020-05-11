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’ta nereler açılacak, her yer açılıyor mu? 11 Mayıs’ta AVM’ler, kuaförler, güzellik salonları ve berberler açılıyor mu?

Ülkemizde corona virüs önlemleri kapsamında son dönemde corona vaka ve ölüm sayısı azaldı. Normalleşme adımları da yavaş yavaş atılıyor. Ülkemizde Koronavirüs salgın hastalığına karşı alınan önlemler nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması kararının ardından '' 'ta nereler açılacak, AVM'ler, güzellik salonları kuaförler, berberler açılıyor mu?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Mart ayından itibaren kapalı olan kurumların açılmasını bekleyen mekan sahipleri ve müşteriler gözlerini kabine toplantısına çevirmişti. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası normalleşme planının açıklanmasının ardından bazı kurum ve kuruluşların açılma tarihi belli oldu. Öte yandan AVM, kuaför, güzellik salonlarının dezenfekte edilmesi ve randevu sistemiyle çalışmalarının kararı alındı. Peki ? ? 11 Mayıs’ta AVM’ler, kuaförler, güzellik salonları ve berberler açılıyor mu?

Giriş Tarihi: 11.5.2020 09:11 Son Güncelleme: 11.5.2020 09:11 ABONE OL
11 Mayıs’ta nereler açılacak, her yer açılıyor mu? 11 Mayıs’ta AVM’ler, kuaförler, güzellik salonları ve berberler açılıyor mu?

Ülkemizde corona virüsüyle mücadele kapsamında Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme adımlarının atıldığını açıklamıştı. Salgınla mücadelede olumlu sinyallerin alınmasıyla birlikte normalleşme süreci de yavaş yavaş başlıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası normalleşme planının açıklanmasıyla birlikte AVM'ler, kuaförler, berberlerin açılış tarihiyle ilgili flaş karar kamuoyuna sunuldu. Kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması kararının ardından bazı kurumların 'ta açılacağı belirtildi. Buna göre; , her yer açılıyor mu? 11 Mayıs'ta AVM'ler, kuaförler, güzellik salonları ve berberler açılıyor mu?

11 MAYIS'TA NERELER AÇILACAK? AVM, KUAFÖR, GÜZELLİK SALONU, BERBERLER…

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine 11 Mayıs'ta açılacak olan kurum ve kuruluşlarla ilgili genelge gönderdi. Corona virüsü tedbirleri kapsamında kademeli olarak AVM'ler, berberler, kuaförler ve güzellik merkezlerinin faaliyete geçecek. Kademeli normalleşme planını kapsamında '' 11 Mayıs'ta nereler açılacak, ?'' sorusu yanıt buldu. İşte tüm detaylar...

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11 Mayıs’ta nereler açılacak, her yer açılıyor mu? 11 Mayıs’ta AVM’ler, kuaförler, güzellik salonları ve berberler açılıyor mu?
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