Ülkemizde corona virüsüyle mücadele kapsamında Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme adımlarının atıldığını açıklamıştı. Salgınla mücadelede olumlu sinyallerin alınmasıyla birlikte normalleşme süreci de yavaş yavaş başlıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası normalleşme planının açıklanmasıyla birlikte AVM'ler, kuaförler, berberlerin açılış tarihiyle ilgili flaş karar kamuoyuna sunuldu. Kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması kararının ardından bazı kurumların 11 Mayıs'ta açılacağı belirtildi. Buna göre; 11 Mayıs'ta nereler açılacak, her yer açılıyor mu? 11 Mayıs'ta AVM'ler, kuaförler, güzellik salonları ve berberler açılıyor mu?

11 MAYIS'TA NERELER AÇILACAK? AVM, KUAFÖR, GÜZELLİK SALONU, BERBERLER…

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine 11 Mayıs'ta açılacak olan kurum ve kuruluşlarla ilgili genelge gönderdi. Corona virüsü tedbirleri kapsamında kademeli olarak AVM'ler, berberler, kuaförler ve güzellik merkezlerinin faaliyete geçecek. Kademeli normalleşme planını kapsamında '' 11 Mayıs'ta nereler açılacak, 11 Mayıs'ta her yer açılıyor mu?'' sorusu yanıt buldu. İşte tüm detaylar...