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12 yaşındaki Hasan, pompalı tüfekle oynarken ablasını vurdu

'in Kiraz ilçesinde Hasan T. (12), babasına ait pompalı tüfekle oynarken, kazara tetiğe dokununca ablası Rabia T.'yi (14) sırtından vurdu. Jandarma, Hasan T.'yi karakola götürürken, hastaneye kaldırılan Rabia T.'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.5.2020 14:29 Son Güncelleme: 11.5.2020 14:35 ABONE OL
12 yaşındaki Hasan, pompalı tüfekle oynarken ablasını vurdu

Olay, saat 09.00 sıralarında, kırsal Çayağzı Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan T., iddiaya göre, evde babasına ait pompalı tüfeği eline alıp, oynamaya başladı. Bu sırada çocuk, kazara tetiğe dokundu. Bir anda ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, yakınındaki ablası Rabia T.'nin sırtına isabet etti.

KÜÇÜK KIZIN DURUMU AĞIR

Kanlar içinde kalan Rabia T., silah sesine koşan yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık ekibi tarafından Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Rabia T., buradaki müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Raiba T.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, Hasan T.'yi ifadesini almak üzere karakola götürdü.

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12 yaşındaki Hasan, pompalı tüfekle oynarken ablasını vurdu
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